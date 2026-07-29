Shot: Подозреваемым в убийстве модели в Ромашково оказался 44-летний бизнесмен

По имеющимся данным, мужчина родом из Ташкента. Ранее он работал в финансовой сфере, а позже стал учредителем нескольких компаний, занимающихся оптовой торговлей. Практически все его фирмы в сейчас работают в убыток. У подозреваемого есть пятилетняя дочь и девятилетний сын, говорится в публикации.