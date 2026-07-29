Shot: Подозреваемым в убийстве модели в Ромашково оказался 44-летний бизнесмен

Главным подозреваемым в убийстве 39-летней модели Натальи в поселке Ромашково стал 44-летний житель Московской области Павел К. Об этом в среду, 29 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, мужчина родом из Ташкента. Ранее он работал в финансовой сфере, а позже стал учредителем нескольких компаний, занимающихся оптовой торговлей. Практически все его фирмы в сейчас работают в убыток. У подозреваемого есть пятилетняя дочь и девятилетний сын, говорится в публикации.
Наталья пропала 18 июля во время прогулки с собакой. Предварительно, в тот день у нее произошел конфликт с Павлом, вместе с которым она жила. После этого женщина перестала выходить на связь. Найти тело жертвы, спрятанное в сумке, помог ее питомец.
Собака почти две недели находилась недалеко от места трагедии, что в итоге помогло следователям отыскать тело. После убийства подозреваемый мог скрыться за границей. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.