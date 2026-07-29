В Таганроге жильцы поврежденного дома не вернутся в квартиры до понедельника

Жильцов поврежденного при воздушной атаке дома в Таганроге не пустят в свои квартиры как минимум до понедельника. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
— Жители дома, получившего серьезные повреждения, были эвакуированы. Они временно разместились у родственников, — прокомментировала мэр.
Заместители главы провели встречу с жильцами. Специалисты приступили к выборочному визуальному обследованию здания. Нужно точно понять, безопасно ли людям возвращаться. На это уйдет несколько дней.
Светлана Камбулова подчеркнула: рисковать жизнью и здоровьем людей нельзя до получения точного заключения. Глава заверила, что ситуация на личном контроле. Как только появятся первые результаты, жителей проинформируют.
Добавим, что после проверки саперами жители остальных домов, попавших в зону ЧС, могут возвращаться в свои квартиры.
— Специалисты комиссии по оценке ущерба продолжают подомовой обход. На телефон 112 поступило 17 обращений от собственников частных домовладений, 14 домов уже обследовано, — сообщила глава.
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