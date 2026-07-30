На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН Зезина

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга, который, по данным следствия, избил директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина, умершего после избиения в больнице. Конфликт на прошлой неделе произошел из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали Никита Зезин с коллегой. Обвиняемый является отцом одного из мальчиков.