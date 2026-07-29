Похитили и забрали в рабство: как брат и сестра из Тюмени пропали в Таиланде

Брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. На третий день поисков волонтеры нашли зарытый в землю мопед пропавших родственников. Он был сильно поврежден. Следователи предполагают, что брата и сестру мог похитить местный рецидивист. Его дом взяли штурмом. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».
Исчезновение брата и сестры.
Инцидент произошел в курортном городе Паттайя, где 17-летний Руслан (имя изменено) и его 22-летняя сестра Диана жили с матерью на протяжении примерно пяти лет. В Таиланд они переехали из Тюмени. Ни брат, ни сестра не говорили по-тайски и окончили школу, обучаясь на английском языке.
Около 04:00 26 июля Руслан и Диана вышли из дома и отправились в круглосуточный магазин. Примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого брат и сестра перестали выходить на связь.
Тем же утром мать Руслана и Дианы написала заявление об их пропаже. Полицейские смогли частично восстановить маршрут брата и сестры. Тогда же они сделали тревожное открытие: родственников от самого дома преследовал еще один подозрительный мотоцикл.
Записи с камер видеонаблюдения показали, что подозрительный мотоцикл следовал за ними все время, пока они удалялись от дома.
Примерно в 300 метрах от дома след исчезнувших родственников обрывался. Отследить подозрительного мотоциклиста тоже не удалось.
Версия о похищении.
Вскоре начались масштабные поиски, к которым подключились волонтеры и неравнодушные местные жители. Также местным полицейским оказывает поддержку российское посольство в Таиланде.
— Посольство находится в контакте с родственниками пропавших в Паттайе россиян, а также с таиландскими властями, предпринимающими усилия по их поиску. На данный момент поиски соотечественников не увенчались успехом. Поисковая операция продолжается, — сообщили в диппредставительстве.
Мать предполагает, что Руслана и Диану могли похитить, увезти в соседнюю Мьянму и заставить работать на мошеннические кол-центры: за последние годы такие случаи сильно участились. Кроме того, незадолго до пропажи сестре показалось, что за ней шпионят. Ее смартфон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания.
Мопед в яме и подозреваемый.
К утру 29 июля волонтеры наткнулись в лесу на четырех мужчин, копавших землю недалеко от места, где в последний раз видели Руслана и Диану. Когда поисковики подошли ближе, незнакомцы вскочили, побросали инструменты и убежали. Из земли торчали какие-то куски металла. Напуганные волонтеры решили вызвать полицию.
Приехавшие на место происшествия оперативники раскопали подозрительную яму и обнаружили в ней мопед пропавших молодых людей. Транспортное средство было сильно повреждено, разобрано и закопано в землю. Там же полицейские нашли номерной знак с цифрами «6379» — именно такой был на байке брата и сестры. Человеческих останков в яме не было.
— Нельзя однозначно сказать, что произошло: ДТП, разборка или попытка скрыть улики. Но не похоже, что мотоцикл просто бросили после аварии. Его явно пытались разобрать и спрятать в земле. Байк слишком аккуратно разобран, — заметил один из участников поисков.
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Спустя еще пару часов у следователей появился первый подозреваемый в похищении Руслана и Дианы. Им оказался местный рецидивист по имени Понг Кэрдтхонг, судимый за похищение ребенка и хранение оружия. Его дом окружил спецназ, жилье решили брать штурмом. Параллельно следователи осматривали пруд неподалеку от места обнаружения мопеда брата и сестры.
На момент публикации материала тайская полиция не сообщала о задержании Кэрдтхонга или об обнаружении Руслана и Дианы.
Еще одно загадочное исчезновение произошло в Таиланде в мае. Ветеринар из Приморья Дарья Шаньгина уехала в отпуск, набила тату, сильно похудела и влюбилась в диджея. В конце мая она позвонила родным и попросила говорить тихо, так как за ней «следит охрана ее парня». Затем она прислала родным несколько странных сообщений на ломанном английском языке, сказав, что летит с возлюбленным в ОАЭ. Затем связь с Шаньгиной снова оборвалась.