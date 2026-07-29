Похитили и забрали в рабство: как брат и сестра из Тюмени пропали в Таиланде

Брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. На третий день поисков волонтеры нашли зарытый в землю мопед пропавших родственников. Он был сильно поврежден. Следователи предполагают, что брата и сестру мог похитить местный рецидивист. Его дом взяли штурмом. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».