Жителя воронежского Борисоглебска осудят за покушение на убийство знакомого

По версии следствия, в феврале обвиняемый пришел в дом к женщине в селе Макашевка Борисоглебского городского округа, где она вместе с 35-летним знакомым распивала спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант несколько раз ударил оппонента ножом в область лица и руки. Довести умысел до конца ему не дали активные действия самого пострадавшего и экстренная медицинская помощь.