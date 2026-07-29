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Жителя воронежского Борисоглебска осудят за покушение на убийство знакомого

В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, завершившийся поножовщиной.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого жителя Борисоглебска. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в региональном ведомстве 29 июля.

По версии следствия, в феврале обвиняемый пришел в дом к женщине в селе Макашевка Борисоглебского городского округа, где она вместе с 35-летним знакомым распивала спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант несколько раз ударил оппонента ножом в область лица и руки. Довести умысел до конца ему не дали активные действия самого пострадавшего и экстренная медицинская помощь.

После нападения злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан правоохранителями.

В основу обвинения легли показания свидетелей и потерпевшего, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотров и выемок. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.