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В Египте один из танкеров принадлежащих США был атакован БПЛА

В порту Дамиетта (Египет) на побережье Средиземного моря произошло возгорание одного из танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, судно принадлежит США и было атаковано беспилотным летательным аппаратом, происхождение которого не установлено.

Источник: Reuters

Ранее, по данным египетского издания Al-Nahar, пожар затронул несколько газовозов и сухогрузов, находившихся у порта Дамиетта. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

«Беспилотник ударил по принадлежащему США танкеру для хранения газа в средиземноморском порту Дамиетта в Египте», — говорится в сообщении агентства.

Агентство Reuters, ссылаясь на данные британской компании Inchcape Shipping Services, предоставляющей портовые услуги, уточняет, что после инцидента огонь охватил два танкера.

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