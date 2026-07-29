В Египте один из танкеров принадлежащих США был атакован БПЛА

В порту Дамиетта (Египет) на побережье Средиземного моря произошло возгорание одного из танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, судно принадлежит США и было атаковано беспилотным летательным аппаратом, происхождение которого не установлено.