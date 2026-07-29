В Египте один из танкеров принадлежащих США был атакован БПЛА

Ранее, по данным египетского издания Al-Nahar, пожар затронул несколько газовозов и сухогрузов, находившихся у порта Дамиетта. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.
«Беспилотник ударил по принадлежащему США танкеру для хранения газа в средиземноморском порту Дамиетта в Египте», — говорится в сообщении агентства.
Агентство Reuters, ссылаясь на данные британской компании Inchcape Shipping Services, предоставляющей портовые услуги, уточняет, что после инцидента огонь охватил два танкера.