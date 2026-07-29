Подозреваемым в убийстве модели из Ромашково стал её сожитель-бизнесмен

Сегодня, 29 июля, стало известно, что тело Натальи с признаками насильственной смерти было обнаружено благодаря её собаке породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая сопровождала хозяйку в день исчезновения. Преданное животное всё это время сидело недалеко от выброшенной сумки с трупом несчастной и никуда не уходило. Источники в силовых структурах называют 18 июля предполагаемой датой убийства. Отмечается, что сожитель жертвы оперативно покинул страну сразу по окончании последнего контакта с ней. По имеющейся информации, сейчас он может находиться в Турции, в связи с чем инициирована процедура глобального розыска беглеца.