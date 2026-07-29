В Волгограде едва не убили выбежавшего за калитку алабая

— Меня не было буквально пять минут. Когда я вернулась к дому, калитка была открыта. Забежала во двор, а Тора — так зовут нашего алабая — там нет. Выбежала на улицу, звала его, осматривалась по сторонам. И вдруг увидела, что он лежит рядом с домом соседа. «Тор, Торушка, вставай». А он не встает… Подбежала к нему: он весь в крови, на шее сдавлена удавка. Я попыталась ее снять, но Тор лишь сильнее начинал хрипеть. Еле-еле мы дошли с ним до дома, где я тут же стала искать ветеринарные клиники. На записях с камеры видно, как наша собака прошла мимо соседской калитки и вернулась к ней, услышав лай местного пса. Она стоял перед ней и махала хвостом, как вдруг калитку зачем-то открыли. Тор вошел и вскоре вышел оттуда израненный.