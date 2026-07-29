Вместо окопов — котлован: Майор ВСУ заставил более 80 военнослужащих строить свой дом

Согласно заявлению Генпрокуратуры Украины, задержанному майору ВСУ инкриминируют превышение служебных полномочий. По версии следствия, офицер незаконно привлек к строительным работам на своем частном участке 83 военнослужащих, а также задействовал армейскую спецтехнику. В случае признания вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее российские силовики сообщили о случае в Харьковской области, где украинский солдат пытался продать около 100 автоматов и более 400 патронов. В регионе фиксируют массовую торговлю оружием — военные ежедневно вывозят десятки стволов, иногда партии достигают сотен. Оружие передают преступным группировкам, Нацгвардия периодически проводит задержания.
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