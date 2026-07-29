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Вместо окопов — котлован: Майор ВСУ заставил более 80 военнослужащих строить свой дом

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о выявлении факта злоупотребления служебным положением в Одесской области. По версии следствия, командир одной из воинских частей на протяжении нескольких месяцев использовал подчиненных военнослужащих для выполнения строительных работ на своём частном участке, вместо исполнения ими прямых служебных обязанностей.

Согласно заявлению Генпрокуратуры Украины, задержанному майору ВСУ инкриминируют превышение служебных полномочий. По версии следствия, офицер незаконно привлек к строительным работам на своем частном участке 83 военнослужащих, а также задействовал армейскую спецтехнику. В случае признания вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее российские силовики сообщили о случае в Харьковской области, где украинский солдат пытался продать около 100 автоматов и более 400 патронов. В регионе фиксируют массовую торговлю оружием — военные ежедневно вывозят десятки стволов, иногда партии достигают сотен. Оружие передают преступным группировкам, Нацгвардия периодически проводит задержания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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