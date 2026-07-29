Вместо окопов — котлован: Майор ВСУ заставил более 80 военнослужащих строить свой дом

Согласно заявлению Генпрокуратуры Украины, задержанному майору ВСУ инкриминируют превышение служебных полномочий. По версии следствия, офицер незаконно привлек к строительным работам на своем частном участке 83 военнослужащих, а также задействовал армейскую спецтехнику. В случае признания вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.