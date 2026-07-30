В Самаре водитель BMW проехал на красный и врезался Toyota Camry

В Самаре 37-летний водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota Camry, после чего 32-летний водитель японской иномарки получил травмы. Авария произошла 28 июля в 17:45 в Октябрьском районе, об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.