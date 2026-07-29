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Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро «Домодедовская» после ДТП

Автомобиль Mustang после ДТП вылетел на лестницу у выхода из станции метро «Домодедовская». Он оказался на ступенях подземного перехода. Об этом в среду, 29 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Автомобиль Mustang после ДТП вылетел на лестницу у выхода из станции метро «Домодедовская». Он оказался на ступенях подземного перехода. Об этом в среду, 29 июля, сообщил Telegram-канал «112».

— Никто из прохожих не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — говорится в публикации.

Ранее автомобиль ВАЗ-2107 повредил Ferrari в Дагестане. Водитель «жигулей» совершал обычный маневр, при котором по касательной задел открытую дверь припаркованного черного «итальянца». Кузов спорткара не выдержал удара: на боковой части автомобиля образовалась заметная вмятина.

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