Жительницу Урала оправдали по делу о гибели 9-летнего сына и его друга под снегом

Трагедия произошла 15 февраля в селе Сылва. Во время спуска со склона горы Соколинка детей накрыла снежная масса, выбраться из-под которой они не смогли. Следствие считало, что женщина купила сыну небезопасную «ватрушку» и ранее сама привела его кататься на этот склон. В день происшествия школьник отправился туда с другом без взрослых.