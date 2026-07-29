Трое суток в 40-градусную жару: под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера

Поисковики и сотрудники МВД вытащили пенсионера из природной среды после масштабной операции в Среднеахтубинском районе. В отряде «ЛизаАлерт» рассказали: 21 июля 2026 года Аркадий Борисович вышел из дома в Краснослободске и не вернулся. Заявку на поиск приняли в 22:30.