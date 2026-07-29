Трое суток в 40-градусную жару: под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера

Добровольцы и полиция нашли живым 76-летнего мужчину, который трое суток провел в 40-градусную жару в Волгоградской области.
Поисковики и сотрудники МВД вытащили пенсионера из природной среды после масштабной операции в Среднеахтубинском районе. В отряде «ЛизаАлерт» рассказали: 21 июля 2026 года Аркадий Борисович вышел из дома в Краснослободске и не вернулся. Заявку на поиск приняли в 22:30.
Девять добровольцев развернули штаб и начали прочесывать кладбище и лес. Поиски велись в координации с полицией Среднеахтубинского района, анализировавшей данные с камер. Прошло три дня тщательных поисков, но они не дали никакого результата.
24 июля два полицейских экипажа и волонтеры выдвинулись к ерику Верблюд на проверку свидетельств очевидцев. Там обнаружили измотанного и обезвоженного мужчину, который уже не мог передвигаться самостоятельно.
Вололнет Юлия Завьялова оказала поддержку поджилому мужчине, которого доставили в больницу для обследования и оказания помощи.
Помощь понадобилась и родственникам — психологическая, волонтеры также дали им рекомендации по безопасности пожилого члена семьи.
Ранее сообщалось о задержании помощника прокурора по подозрению в серии изнасилований.