За день российские системы ПВО сбили 150 дронов ВСУ

Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Крыму, а также над Чёрным морем.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в приграничном районе Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё один находившийся в машине получил ранение.
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