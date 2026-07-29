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Силы ПВО в течение дня сбили 150 украинских дронов над российской территорией

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшего дня сбили над территорией России 150 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшего дня сбили над территорией России 150 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что украинская армия пыталась ударить по Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областям, Крыму, Удмуртии, а также Краснодарскому и Пермскому краями. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваторией Черного моря.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении министерства.

Еще 28 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на Московский регион. Один из дронов попал в многоквартирный дом на Земской улице в Чехове.

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