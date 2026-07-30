Гидроциклист влетел в женщину на понтоне у базы отдыха в Татарстане

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Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России

Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.