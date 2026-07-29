РЕН ТВ: Сожитель женщины, тело которой нашли в Подмосковье, скрылся в Турции

Павел К., сожитель женщины, тело которой нашли в сумке посреди поля в Подмосковье, скрылся в Турции после ее исчезновения. Об этом в среду, 29 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Утверждается, что человек, похожий на него, в течение нескольких дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые потом были найдены за забором в лесу. По предварительной информации, в них могли находиться останки погибшей. По данным источника РЕН ТВ, мужчина объявлен в международный розыск.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Наталья пропала 18 июля во время прогулки с собакой. Предварительно в тот день у нее произошел конфликт с Павлом, вместе с которым она жила. После этого женщина перестала выходить на связь. Найти тело жертвы, спрятанное в сумке, помог ее питомец.
Собака почти две недели находилась недалеко от места трагедии, что в итоге помогло следователям отыскать тело. После убийства подозреваемый мог скрыться за границей. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.
По информации Telegram-канала Shot, главным подозреваемым в убийстве стал 44-летний Павел К.