РЕН ТВ: Сожитель женщины, тело которой нашли в Подмосковье, скрылся в Турции

Утверждается, что человек, похожий на него, в течение нескольких дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые потом были найдены за забором в лесу. По предварительной информации, в них могли находиться останки погибшей. По данным источника РЕН ТВ, мужчина объявлен в международный розыск.