В Киеве призывник зарезал женщину-хирурга во время медосмотра в ТЦК

В Минобороны Украины поспешили дистанцироваться от работы военно-врачебных комиссий, напомнив, что те являются сугубо гражданскими учреждениями. В ведомстве подчеркнули: ни подчинения военному командованию, ни военных врачей в составе комиссий нет — там трудятся обычные гражданские специалисты. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые восстанавливают картину случившегося.