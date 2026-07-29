В больницах Белгородской области находятся 130 пострадавших от ВСУ

В больницах Белгородской области находятся 130 человек, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Как уточнил глава регионального ведомства Андрей Иконников, состояние 17 из 130 пациентов оценивается как тяжелое — они находятся в реанимации.
По его словам, пострадавших оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Уточняется, что за прошлые сутки из-за атак ВСУ в регионе пострадали 47 человек, четверо погибли.
Ранее стало известно, что в Белгороде подросток получил ранения в результате атаки дрона ВСУ.
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