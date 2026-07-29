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Полиция эвакуировала посетителей из ТРЦ «Павелецкая плаза» в Москве

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуируют в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Срочная эвакуация посетителей проводится в московском торговом центре «Павелецкая плаза», посетителей просят покинуть помещения в целях безопасности, говорится в Telegram-канале торгового центра.

«Уважаемые посетители, в ТЦ “Павелецкая Плаза” проходит эвакуация», — говорятся в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о срочной эвакуации прозвучало в ТРЦ по громкой связи, покинуть здание необходимо «через все возможные выходы в кратчайшее время».

Ранее KP.RU передал, что в Москве безопасность ее жителей обеспечивают самые современные технологии. Это произошло в результате большой кропотливой работы как с правоохранительными органами, так и с городской инфраструктурой", отмечали городские власти.

По последним данным, в мегаполисе удалось значительно снизить преступность. Так, разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи — в 20. А угоны машин стали вообще экзотикой.