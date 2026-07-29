«112»: Сожитель убитой жительницы Подмосковья выносил пакеты из ее квартиры

В тот же день стало известно, что после исчезновения женщины ее сожитель Павел К. скрылся в Турции. По данным журналистов, человек, похожий на него, в течение нескольких дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые потом нашли за забором в лесу. По предварительной информации, в них могли находиться останки погибшей. Мужчину объявили в международный розыск.