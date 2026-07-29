Затоптавшего голубя треш-блогера из Петербурга отправили в СИЗО

После случившегося молодой человек публично заявлял, что птице «нужно было отрезать голову», а затем продолжил шутить на эту тему в новых видео. Суд решил, что более мягкая мера не обеспечивает надлежащее поведение фигуранта. Кайль останется под стражей как минимум до 24 сентября.