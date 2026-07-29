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С начала года на водных объектах Калининградской области погибли восемь человек

Двое из них — несовершеннолетние.

Восемь человек погибли на водных объектах Калининградской области с начала 2026 года. Двое из них — несовершеннолетние, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С начала года на водных объектах Калининградской области зарегистрировано 16 происшествий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 71 человека. Но, несмотря на все усилия, 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли. Особую тревогу вызывает то, что 7 из 8 трагедий произошли во время купания в местах, где купание запрещено. Еще один человек погиб во время рыбной ловли», — говорится в сообщении.

Трагические случаи произошли как на побережье Балтийского моря, так и на внутренних водоемах региона. Практически каждый из них можно было предотвратить, отметили в МЧС.

Там также напомнили простые правила, соблюдение которых может сохранить жизнь:

— купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели;

— не заходите в воду в запрещенных местах;

— не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды;

— не оставляйте детей без присмотра даже на несколько секунд;

— не переоценивайте свои силы и не заплывайте далеко от берега;

— во время рыбалки используйте спасательный жилет, особенно при ловле с лодки или на незнакомых водоемах.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, об этом нужно сообщить по телефону «112».

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