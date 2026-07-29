С начала года на водных объектах Калининградской области погибли восемь человек

«С начала года на водных объектах Калининградской области зарегистрировано 16 происшествий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 71 человека. Но, несмотря на все усилия, 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли. Особую тревогу вызывает то, что 7 из 8 трагедий произошли во время купания в местах, где купание запрещено. Еще один человек погиб во время рыбной ловли», — говорится в сообщении.