Житель Волгоградской области устроил дебош в астраханском аквапарке

В Астрахани сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Волжского Волгоградской области, который устроил пьяный дебош в аквапарке. Посетитель, который был явно не в себе от выпитого, устроил скандал с администратором в парке развлечений, а до этого вымещал свою злобу на маленьком сыне.