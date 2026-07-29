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Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области

Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области. Ещё 69 животных удалось вывести из горящего здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

При пожаре в конюшне Нижнего Новгорода погибли шесть животных. Видео © VK/ ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду.

Пламя вспыхнуло в помещении сенохранилища. К моменту прибытия первых пожарных огонь уже охватил значительную часть постройки. Из здания также эвакуировали четырёх человек. Информации о пострадавших среди них не поступало.

«Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники. Причины возгорания и размер причинённого ущерба устанавливаются.

В мае крупный пожар произошёл на конноспортивной базе «Виера» в Петергофе. В огне погибли 18 из 35 находившихся там лошадей, обстоятельства трагедии начали выяснять специалисты.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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