Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина

Второго фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук и ученого Никиты Зезина задержали. Ему предъявили обвинение по делу о хулиганстве, сообщили в СКР по Свердловской области.

Второго фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук и ученого Никиты Зезина задержали. Ему предъявили обвинение по делу о хулиганстве, сообщили в СКР по Свердловской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти Никиты Зезина в Екатеринбурге. Как уточнялось, 67-летний ученый был избит. Первого подозреваемого в избиении ученого заключили под стражу утром 29 июля.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — подчеркнули в СКР.

Оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 13 июля в Екатеринбурге. Обвиняемый совместно со своим знакомым в ходе конфликта избил Никиту Зезина и его 58-летнего заместителя Александра Шанина. Перед этим ученые остановили детей на квадроциклах, которые, предварительно, ездили по опытным полям.

Коллеги доставили несовершеннолетних к зданию института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению подъехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По информации следователей, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Никиту Зезина госпитализировали, в больнице он скончался от сердечного заболевания. О смерти ученого стало известно 23 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разборки на полях».