На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина

Коллеги доставили несовершеннолетних к зданию института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению подъехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По информации следователей, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Никиту Зезина госпитализировали, в больнице он скончался от сердечного заболевания. О смерти ученого стало известно 23 июля.