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Беспилотную опасность объявили в Московской области

Опасность атаки беспилотников вечером в среду, 29 июля, объявили на территории Московской области. РСЧС призвала жителей региона соблюдать меры предосторожности. Представители службы также предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Опасность атаки беспилотников вечером в среду, 29 июля, объявили на территории Московской области. РСЧС призвала жителей региона соблюдать меры предосторожности. Представители службы также предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или на паркинге, — говорится в сообщении.

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшего дня сбили над территорией России 150 дронов Вооруженных сил Украины. Среди прочего их сбили над Пермским краем и Удмуртией.

Еще 28 июля силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на Московский регион. Один из дронов попал в многоквартирный дом на Земской улице в Чехове.

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