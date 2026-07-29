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СМИ опровергли данные об атаке дронов на порт в Египте

Появившаяся в СМИ информация об атаке беспилотников на египетский порт Дамиетта была официально опровергнута источниками в органах безопасности.

Источник: Reuters

Из сообщения телеканала Al-Hadath следует, что информация об атаке беспилотников на египетский порт Дамиетта не соответствует действительности, это подтвердили источники в органах безопасности.

Ранее газета Al-Nahar из Египта сообщила о возникновении пожара на нескольких судах с газом и сухогрузах вблизи порта Дамиетта, сейчас ведется оценка нанесенного ими ущерба. По данным агентства Рейтер, со ссылкой на британскую компанию Ambrey, один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, подвергся нападению беспилотника неизвестного происхождения.

«Сообщения о том, что порт Дамиетта был атакован дронами, не соответствуют действительности», — прокомментировал канал.

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