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Три лошади и три пони погибли в пожаре в конном клубе в Стригине

Почти семь десятков животных удалось эвакуировать.

Три лошади и три пони погибли в результате пожара в конно-спортивном клубе «Аллюр» в посёлке Стригино в Нижнем Новгороде 29 июля.

Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону после ликвидации открытого горения в клубе.

Ещё 9 лошадей удалось эвакуировать в места ЧП. Напомним, пожар начался со здания сенохранилища, предварительная площадь, пройденная огнём, — 1500 квадратных метров. Тушили клуб почти 60 представителей МЧС.

Некоторые лошади в испуге разбежались, их ищут.

Эвакуировали также четырёх человек. Конно-спортивный клуб «Аллюр» работает с 1991 года, воспитал немало выдающихся спортсменов.

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