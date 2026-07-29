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Пытавшиеся атаковать Воронеж и район области БПЛА сбили вечером 29 июля

Предварительно, пострадавших среди населения нет.

Источник: АиФ Воронеж

Два беспилотника уничтожили в небе над Воронежем и одним из районов области вечером в среду, 29 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Предварительно, пострадавших среди населения нет. Разрушений также не зафиксировано.

На момент публикации на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный в 18:49.

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