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Собака помогла найти пропавшую хозяйку: СК расследует убийство в Одинцове

В Одинцовском городском округе погибла 39-летняя женщина, чьё тело нашли в сумке.

Источник: Аргументы и факты

39-летняя женщина пропала в Московской области почти две недели назад. Сегодня после долгих поисков её тело было обнаружено в сумке. Aif.ru собрал детали произошедшего.

Вышла погулять с собакой и пропала.

По данным интернет-ресурсов и СМИ, 17 июля жительница Одинцово вышла из ЖК «Ромашково» на прогулку с собакой. Позднее женщина перестала выходить на связь, её местоположение было неизвестно.

Спустя несколько дней поисков волонтёры нашли собаку Натальи на улице Советской в селе Ромашково. Вскоре неподалеку нашли и тело девушки.

После того, как в сеть выложили фотографию питомца пропавшей женщины, объявилась мать Натальи.

Тело нашли в сумке в поле.

Сообщается, что в органы обратились родственники девушки с заявлением о пропаже. По данным регионального Следственного комитета, тело женщины было обнаружено в лесополосе.

Telegram-каналы уточняют, что тело было найдено в сумке посреди поля с признаками насильственной смерти. Следователями было возбуждено уголовное дело.

«Следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — гласит сообщение СК.

Ход расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

Причастный к преступлению покинул Россию.

По данным СМИ, женщину мог убить сожитель. В день исчезновения погибшей с ней находился неназванный мужчина.

Уточняется, что после исчезновения Натальи предполагаемый подозреваемый несколько дней выносил из квартиры пакеты с неизвестным содержимым. После этого возможный убийца вылетел в Турцию.

Как рассказали соседи, Наталью часто видели во дворе на прогулках с собакой, а её сожителя почти не замечали. В настоящее время личность убившего женщину выясняется.