Собака помогла найти пропавшую хозяйку: СК расследует убийство в Одинцове

39-летняя женщина пропала в Московской области почти две недели назад. Сегодня после долгих поисков её тело было обнаружено в сумке. Aif.ru собрал детали произошедшего.
Вышла погулять с собакой и пропала.
По данным интернет-ресурсов и СМИ, 17 июля жительница Одинцово вышла из ЖК «Ромашково» на прогулку с собакой. Позднее женщина перестала выходить на связь, её местоположение было неизвестно.
Спустя несколько дней поисков волонтёры нашли собаку Натальи на улице Советской в селе Ромашково. Вскоре неподалеку нашли и тело девушки.
После того, как в сеть выложили фотографию питомца пропавшей женщины, объявилась мать Натальи.
Тело нашли в сумке в поле.
Сообщается, что в органы обратились родственники девушки с заявлением о пропаже. По данным регионального Следственного комитета, тело женщины было обнаружено в лесополосе.
Telegram-каналы уточняют, что тело было найдено в сумке посреди поля с признаками насильственной смерти. Следователями было возбуждено уголовное дело.
«Следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — гласит сообщение СК.
Ход расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося.
Причастный к преступлению покинул Россию.
По данным СМИ, женщину мог убить сожитель. В день исчезновения погибшей с ней находился неназванный мужчина.
Уточняется, что после исчезновения Натальи предполагаемый подозреваемый несколько дней выносил из квартиры пакеты с неизвестным содержимым. После этого возможный убийца вылетел в Турцию.
Как рассказали соседи, Наталью часто видели во дворе на прогулках с собакой, а её сожителя почти не замечали. В настоящее время личность убившего женщину выясняется.