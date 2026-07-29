ВВС Украины потеряли шестой истребитель F-16

29 июля Военно-воздушные силы Украины потеряли связь с пилотом американского истребителя F-16, пилот был катапультирован. Об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что на борту судна произошла нештатная ситуация, вследствие чего пилот произвёл катапультирование. На месте падения самолёта работают правоохранительные органы.
После приземления пилот был эвакуирован и доставлен в медицинское учреждение.
Данный F-16 стал шестым утерянным самолётом ВВС Украины в ходе российско-украинского конфликта.