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На Украине разбился истребитель F-16

Украинские военные сообщили о крушении истребителя F-16, которое произошло на одном из направлений фронта.

Источник: AP 2024

Украина лишилась истребителя F-16 Воздушных сил, о чем уведомила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

«29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться», — отмечается в сообщении.

Представители ВСУ подтвердили, что пилот был направлен в больницу для проведения обследования.

«На месте падения самолета работают эксперты и правоохранительные органы, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано», — отметили в ВС. Местоположение падения самолета не разглашается.

Только за 2025 год Украина утратила около 20 истребителей, включая F-16.

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