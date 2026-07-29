На Украине разбился истребитель F-16

«29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться», — отмечается в сообщении.