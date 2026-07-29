Итальянца осудили за фальшивую достопримечательность

Спустя почти десять лет полиция усомнилась в происхождении «находки». Специалисты изучили спутниковые снимки и установили, что Малоссо сам построил амфитеатр в начале 2000-х годов. Для этого он изменил ландшафт, вырыл углубление в склоне и установил искусственно состаренные блоки, бетонные колонны и гипсовые статуи. На территории также появилось искусственное озеро.