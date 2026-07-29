Итальянца осудили за фальшивую достопримечательность

Жителя итальянской Виченцы Франко Малоссо приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за незаконное строительство амфитеатра и подделку произведений искусства. Мужчина выдавал созданный им объект за античную достопримечательность, сообщает Il Giornale dell"Arte.
Малоссо утверждал, что так называемый Берикский морской амфитеатр обнаружили после оползня в 2005 году. В рекламных буклетах говорилось, что памятник посещали известные исторические деятели, в том числе Юлий Цезарь. За посещение объекта с туристов брали по 40 евро.
Спустя почти десять лет полиция усомнилась в происхождении «находки». Специалисты изучили спутниковые снимки и установили, что Малоссо сам построил амфитеатр в начале 2000-х годов. Для этого он изменил ландшафт, вырыл углубление в склоне и установил искусственно состаренные блоки, бетонные колонны и гипсовые статуи. На территории также появилось искусственное озеро.
Разбирательство продолжалось с 2016 года. Помимо тюремного срока, суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч евро. Местные власти намерены потребовать от него компенсацию в 560 тысяч евро.
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