Бывшие заместители белгородского губернатора получили 19 и 20 лет за хищения

В Белгороде начали расследование хищений при строительстве фортификаций в 2025 году. Первым по делу задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД.