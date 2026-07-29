Бывших замгубернатора Белгородской области отправили в колонию за хищения

Ранее суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову. Его признали виновным в получении взяток от подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Дедова осудили на 17 лет. Ему также запретили занимать должности на госслужбе на протяжении 12 лет.