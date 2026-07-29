Бывших замгубернатора Белгородской области отправили в колонию за хищения

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим заместителям губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову, назначив им 20 и 19 лет лишения свободы соответственно за хищения, связанные со строительством оборонительных сооружений. Об этом в среду, 29 июля, сообщает РИА Новости.
Суд также обязал Зайнуллина выплатить штраф почти в 500 миллионов рублей, а Базарова — ровно 500 миллионов. Им запрещено занимать должности на государственной службе в течение 10 лет.
В общей сложности на скамье подсудимых оказались 10 человек, среди которых бывший начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, который получил 20 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.
Обвинения против фигурантов варьировались в зависимости от их роли и включали присвоение или растрату, взяточничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
Согласно судебным материалам, их действия нанесли бюджету ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей, при этом технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.
Документы свидетельствуют о том, что должностные лица правительства Белгородской области и подведомственные им учреждения извлекали материальную выгоду через незаконные действия, финансируя закупки и производство тетраэдров через привлеченные юридические лица, говорится в материале.
Ранее суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову. Его признали виновным в получении взяток от подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Дедова осудили на 17 лет. Ему также запретили занимать должности на госслужбе на протяжении 12 лет.