В Одесской области командир ВСУ заставил военных строить свой дом

В Одесской области Украины командир одной из воинской частей ВСУ заставил порядка 80 военных строить себе дом. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следственных органов, командир на протяжении нескольких месяцев отправлял своих подчинённых на строительные работы вместо службы.
В ходе обысков на объекте были обнаружены десятки военнослужащих. Добавляется, что для доставки грузов использовались военные автомобили.
Напомним, 29 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по украинскому сухогрузу в Чёрном море, который использовался для нужд ВСУ.
Ранее сообщалось о потере ВВС Украины шестого истребителя F-16.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше