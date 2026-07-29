МВД: 15-летняя Тамара Куклина пропала в Брянской области

По данным полиции, в момент исчезновения на ней были черная футболка, черные шорты и фиолетовые шлепанцы. Всех, кто владеет информацией о том, где сейчас находится Тамара, или может помочь в ее поисках, попросили немедленно связаться с правоохранительными органами.