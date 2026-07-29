МВД: 15-летняя Тамара Куклина пропала в Брянской области

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Почепский» обратились к жителям Брянской области за помощью в поиске пропавшего подростка — 15-летней Тамары Куклиной. Девочка родилась 2 апреля 2011 года.
По данным полиции, в момент исчезновения на ней были черная футболка, черные шорты и фиолетовые шлепанцы. Всех, кто владеет информацией о том, где сейчас находится Тамара, или может помочь в ее поисках, попросили немедленно связаться с правоохранительными органами.
— Всех, кто знает о текущем местонахождении ребенка или может сообщить любые сведения, способные помочь в поисках, просят незамедлительно позвонить по телефону дежурной части: 84834530392 или обратиться к оперативному сотруднику по номеру: 8−920−860−00−11, — передает «Брянская Губерния».
В середине июня еще одна туристическая группа пропала на высоте почти трех тысяч километров в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Позже спасателям удалось найти людей живыми.