Российские туристы пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном Калининградской области

В комментариях пользователи отреагировали на случившееся с иронией и горечью. Один из них назвал произошедшее «коричневым флагом», намекнув на негласный стандарт оценки чистоты пляжей. Другой пояснил, что источником проблемы является канализационная станция, расположенная выше по течению ручья. Местные жители сетуют, что уже много лет просят власти построить городские очистные сооружения, чтобы прекратить сброс отходов в море, однако в ответ слышат лишь обещания. Пляж продолжает оставаться в зоне риска для отдыхающих.