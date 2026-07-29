Осужденный за убийство студентов Кобергер потребовал нового суда

Осужденный за убийство четырех студентов Университета Айдахо Брайан Кобергер потребовал провести новый судебный процесс. Он заявил о своей невиновности и обвинил адвокатов в провале защиты, сообщает The New York Times.
По словам Кобергера, в суды штата Айдахо направлено прошение о пересмотре дела. Осужденный утверждает, что согласился признать вину из-за ложных обещаний и недостоверной информации. Ранее на заседании суда он публично признал причастность к четырем убийствам и заключил сделку с обвинением.
В офисе одного из адвокатов Кобергера комментировать его заявления отказались. Генеральный прокурор Айдахо Рауль Лабрадор заявил о готовности ведомства добиваться полного восстановления справедливости.
Четверо студентов были убиты в ноябре 2022 года. В июле 2025 года суд в Бойсе назначил Кобергеру несколько пожизненных сроков.
Ранее Кобергер признал вину в рамках сделки, позволившей ему избежать смертной казни. Тогда сообщалось, что ему грозили четыре пожизненных срока и еще десять лет заключения за незаконное проникновение.