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Осужденный за убийство студентов Кобергер потребовал нового суда

Осужденный на несколько пожизненных сроков Брайан Кобергер заявил о невиновности и потребовал пересмотреть дело об убийстве четырех студентов в Айдахо.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный за убийство четырех студентов Университета Айдахо Брайан Кобергер потребовал провести новый судебный процесс. Он заявил о своей невиновности и обвинил адвокатов в провале защиты, сообщает The New York Times.

По словам Кобергера, в суды штата Айдахо направлено прошение о пересмотре дела. Осужденный утверждает, что согласился признать вину из-за ложных обещаний и недостоверной информации. Ранее на заседании суда он публично признал причастность к четырем убийствам и заключил сделку с обвинением.

В офисе одного из адвокатов Кобергера комментировать его заявления отказались. Генеральный прокурор Айдахо Рауль Лабрадор заявил о готовности ведомства добиваться полного восстановления справедливости.

Четверо студентов были убиты в ноябре 2022 года. В июле 2025 года суд в Бойсе назначил Кобергеру несколько пожизненных сроков.

Ранее Кобергер признал вину в рамках сделки, позволившей ему избежать смертной казни. Тогда сообщалось, что ему грозили четыре пожизненных срока и еще десять лет заключения за незаконное проникновение.