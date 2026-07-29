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В Белгородской области подросток умер от удара током

Это произошло во время мойки мотоцикла.

БЕЛГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. В Белгородской области 11-летний школьник умер из-за удара током в момент мойки мотоцикла. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.

«Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 11-летнего подростка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, несовершеннолетний пользовался мойкой высокого давления, которая была подключена к электросети через удлинитель. В процессе работы подросток получил удар током и умер на месте. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СУ СК.

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