В Аргентине при крушении вертолета экстренных служб погибли семь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате катастрофы вертолета, использовавшегося для борьбы с пожарами, в провинции Сан-Хуан в Аргентине. Об этом сообщили Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Аргентины и правительство региона.