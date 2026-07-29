В Аргентине при крушении вертолета экстренных служб погибли семь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате катастрофы вертолета, использовавшегося для борьбы с пожарами, в провинции Сан-Хуан в Аргентине. Об этом сообщили Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Аргентины и правительство региона.
«Сегодня утром вертолет Bell 412, зафрахтованный Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, потерпел катастрофу в районе парка Исчигуаласто в провинции Сан-Хуан», — говорится в заявлении ведомства. Региональные власти подтвердили гибель семи человек.
Согласно данным агентства по чрезвычайным ситуациям, вертолет направлялся в провинцию Ла-Риоха для помощи в борьбе с лесным пожаром. Место падения обнаружило другое воздушное средство. «Причины аварии расследуются», — отметили в ведомстве.