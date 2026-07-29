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ВСУ атаковали рейсовый автобус на трассе в ДНР, пострадали 10 человек

Пушилин сообщил об атаке ВСУ в ДНР, среди пострадавших есть тяжелораненые.

Источник: Комсомольская правда

Ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус на трассе Луганск — Светлодарск, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик уточнил, что тяжелые ранения получили две женщины. Еще восемь пассажиров получили травмы средней и различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее киевский режим дронами атаковал Горловку. Глава городского округа Иван Приходько подчеркнул, что при ударах четыре человека погибли и пострадали семь мирных жителей.

Как писал KP.RU, ВСУ ударили по частному дому в Керчи. В результате беспилотной атаки пострадали четыре человека, включая девятилетнего мальчика. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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