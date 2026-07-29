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Во Франции задержаны 162 поджигателя на фоне пожароопасного сезона

Во Франции задержали более 160 подозреваемых в поджогах.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции с начала пожароопасного сезона правоохранительные органы задержали 162 человека по подозрению в умышленных поджогах. Власти усилили контроль на фоне сложной обстановки, вызванной рекордным числом природных пожаров.

По данным местных служб, мотивы предполагаемых поджигателей чаще всего связаны с желанием отомстить, привлечь к себе внимание, испытать острые ощущения или нанести ущерб. При этом многие из них, как отмечается, не осознают, к каким масштабным последствиям могут привести их действия.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что далеко не все возгорания возникают вследствие умышленного поджога. Значительная часть пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, особенно в условиях аномальной жары, засухи и сильного ветра, которые способствуют стремительному распространению пламени.

Ранее сообщалось, что не менее 136 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в поезде метрополитена в испанской Барселоне.

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