Во Франции задержаны 162 поджигателя на фоне пожароопасного сезона

По данным местных служб, мотивы предполагаемых поджигателей чаще всего связаны с желанием отомстить, привлечь к себе внимание, испытать острые ощущения или нанести ущерб. При этом многие из них, как отмечается, не осознают, к каким масштабным последствиям могут привести их действия.