Один человек погиб во время атаки ВСУ на ДНР

В результате атак ударных БПЛА ВСУ, совершенных в среду, один человек погиб, а 14 жителей ДНР получили ранения, заявил глава региона Денис Пушилин.
«Один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».
Денис Пушилин уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское мужчина погиб. В результате нападения на рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск тяжелые ранения получили две женщины, а средние — три женщины и трое мужчин. При этом пострадали также две женщины.
Кроме того, в Светлодарске при атаке на автомобиль пострадали мужчина и женщина. В Центрально-Городском районе Горловки ранен еще один мужчина. В Волновахском муниципальном округе потерпел мужчина.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил Пушилин.
Также Пушилин отметил, что повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, а также в Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.