Один человек погиб во время атаки ВСУ на ДНР

Денис Пушилин уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское мужчина погиб. В результате нападения на рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск тяжелые ранения получили две женщины, а средние — три женщины и трое мужчин. При этом пострадали также две женщины.