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Один человек погиб во время атаки ВСУ на ДНР

В результате атак ударных беспилотников ВСУ в ДНР один мирный житель погиб, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

В результате атак ударных БПЛА ВСУ, совершенных в среду, один человек погиб, а 14 жителей ДНР получили ранения, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».

Денис Пушилин уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское мужчина погиб. В результате нападения на рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск тяжелые ранения получили две женщины, а средние — три женщины и трое мужчин. При этом пострадали также две женщины.

Кроме того, в Светлодарске при атаке на автомобиль пострадали мужчина и женщина. В Центрально-Городском районе Горловки ранен еще один мужчина. В Волновахском муниципальном округе потерпел мужчина.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил Пушилин.

Также Пушилин отметил, что повреждения зафиксированы в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, а также в Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.

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