Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане мужчина на гидроцикле влетел в женщину на пирсе

В Верхнеуслонском районе Татарстана водитель гидроцикла наехал на женщину на реке Волге и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила травму нижней конечности, ей потребовалась медицинская помощь, сообщает Центральное управление СК на транспорте по региону.

Источник: Life.ru

Мужчина на гидроцикле наехал на женщину. Видео © «Макс» / Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошёл днём 29 июля в районе посёлка Детский санаторий. По предварительным данным, мужчина за рулём гидроцикла совершил наезд на женщину, после чего покинул место происшествия. Как установили следователи, виновник совершил опасный манёвр и переехал пирс на территории базы отдыха «Рыбкин дом», где находилась пострадавшая.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Центрального МСУТ СК и Татарская транспортная прокуратура. Следователи проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при столкновении двух гидроциклов. Авария произошла на реке Уфа в Калининском районе города. Гидроциклы столкнулись вечером 27 июля недалеко от канала сброса воды из озера Тёплого. Один из водителей получил травмы, от которых скончался.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше