В Татарстане мужчина на гидроцикле влетел в женщину на пирсе

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при столкновении двух гидроциклов. Авария произошла на реке Уфа в Калининском районе города. Гидроциклы столкнулись вечером 27 июля недалеко от канала сброса воды из озера Тёплого. Один из водителей получил травмы, от которых скончался.