Идущий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы

Накануне у побережья Норвегии произошло чрезвычайное происшествие на борту танкера, перевозившего серную кислоту. На 120-метровом судне прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Информация об инциденте поступила от очевидцев 28 июля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). По предварительным данным, взорвался пустой резервуар, поэтому сам опасный груз не пострадал.