Идущий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы

«У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 метров, следовавшего из Сирии в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах», — заявили в управлении.
К месту происшествия уже прибыли буксиры для оказания помощи. По данным ведомства, сам инцидент не сказался на движении других кораблей.
Накануне у побережья Норвегии произошло чрезвычайное происшествие на борту танкера, перевозившего серную кислоту. На 120-метровом судне прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Информация об инциденте поступила от очевидцев 28 июля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). По предварительным данным, взорвался пустой резервуар, поэтому сам опасный груз не пострадал.
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