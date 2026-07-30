Один человек погиб, 14 пострадали 29 июля при ударах ВСУ по территории ДНР

В населённом пункте Луганское в результате удара по автомобилю погиб мужчина. В Светлодарске от атаки на машину пострадали мужчина 1973 года рождения с тяжёлыми ранениями и женщина 1990 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. В Волновахском муниципальном округе пострадал ещё один мужчина 1976 года рождения.