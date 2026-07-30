Один человек погиб, 14 пострадали 29 июля при ударах ВСУ по территории ДНР

«Один человек погиб, ещё четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — говорится в сообщении.
В населённом пункте Луганское в результате удара по автомобилю погиб мужчина. В Светлодарске от атаки на машину пострадали мужчина 1973 года рождения с тяжёлыми ранениями и женщина 1990 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. В Волновахском муниципальном округе пострадал ещё один мужчина 1976 года рождения.
Глава ДНР подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 150 украинских дронов самолётного типа. Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Крыму, а также над Чёрным морем.
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