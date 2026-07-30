Дело против Дурова. Какие судебные процессы связаны с именем сооснователя Telegram?

Федеральная служба безопасности предъявила сооснователю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск. В материалах ФСБ отмечалось, что с 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в «Крокус сити холле», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также организацию взрывов и поджогов военкоматов.
Порноролики.
В 2010-х соцсеть «ВКонтакте» неоднократно подвергалась обвинениям в распространении на ее площадке материалов порнографического содержания. В июле 2012 года Мурманская прокуратура через суд требовала признать незаконным бездействие площадки по ограничению на интернет-сайте ресурса аудиовизуальных материалов порнографического характера. Павел Дуров называл обвинения в распространении порнографии в адрес соцсети необоснованными. «Любые подобные материалы моментально удаляются по жалобам», — заверял он.
Авария на набережной канала Грибоедова.
Весной 2013 года СК возбудил дело после ДТП на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга — в аварии пострадал полицейский. «Из материалов уголовного дела следует, что водитель автомобиля Mercedes не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке и совершил наезд на полицейского», — сообщали в Следственном комитете. СМИ связывали это дело с именем Павла Дурова — якобы за рулем машины в тот момент был именно он. Обыски прошли в офисе «ВКонтакте» в доме Зингера — там следователи изъяли записи с видеокамер, а также в квартире Дурова. Самого бизнесмена вызвали на допрос.
Летом 2013 года СК заявил, что Дуров был за рулем автомобиля, который сбил полицейского. Тем не менее уголовное дело в его отношении было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Осенью того же года сообщалось, что по требованию прокуратуры дело было возобновлено. В октябре Следственный комитет повторно прекратил уголовное дело в отношении Дурова. «В результате расследования доказательств, свидетельствующих о том, что действия Дурова были умышленными и направленными на применение насилия в отношении полицейского, не добыто», — поясняли в ведомстве.
Дело в Иране.
В 2017 году прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова. Выдвижение обвинений, как передавало информагентство ISNA, было связано с популярностью Telegram среди боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми. Дуров отметил, что мессенджер активно блокирует в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. «Думаю, что настоящие причины заключаются в другом», — утверждал он.
Иски «Телеграфа».
В мае 2017 года Антон Розенберг, опубликовавший рассказ о конфликте с Николаем и Павлом Дуровыми, подал иск к ООО «Телеграф», в котором он некогда работал. Компания, по утверждению самого Розенберга, была подконтрольна Павлу Дурову. Сумма исковых требований составляла порядка 460 тыс. рублей. «Телеграф», в свою очерель, выдвинул иск к Розенбергу о взыскании убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны компании. Его сумма составила 100 млн рублей.
Спор закончился примирением сторон. «По условиям соглашения, Розенберг откажется от претензий к компании, получит 1,5 млн рублей и запись в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию», — сообщали ТАСС в пресс-службе Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
Приземление в России.
Весной 2018 года Роскомнадзор подал иск на Telegram за непредоставление ответа по ключам для дешифровки сообщений пользователей — летом 2017 года соответствующий запрос компании направила ФСБ. Осенью 2017 года мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос. Дуров обещал обжаловать решение, а позднее, как сообщалось, запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе. В РФ возникла угроза блокировки Telegram. Возглавлявший в то время РКН Александр Жаров лично обращался к создателю Telegram с просьбой предоставить данные.
13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. При этом один из представителей интересов Telegram, Павел Чиков, заявил, что команда юристов выполнила задачу-минимум, которую, по его словам, им поставил Дуров: «Так или иначе, блокировку удалось оттянуть ровно на шесть месяцев, а с момента направления первого запроса ФСБ прошло и вовсе девять месяцев». В начале ноября 2018 года Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Telegram на решение о штрафе.
Дело TON в Америке.
Осенью 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. из-за размещения токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и Telegram Open Network (TON) в 2018 году продали 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США, выручив в общей сумме $1,7 млрд, и в частности $424,5 млн «на рынке США» без необходимого разрешения. Павла Дурова вызвали в суд, а Telegram заявил о намерении отложить запуск своей блокчейн-платформы TON.
В итоге федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал компанию вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, а также выплатить $18,5 млн компенсацию. Компанию и всех ответчиков по делу также обязали в течение трех лет уведомлять указанный регулирующий орган о любых операциях по выпуску криптовалюты. «К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к нашему дедлайну из-за предварительного судебного постановления, вынесенного судом, и, следовательно, [мы] должны были вернуть оставшиеся средства покупателям по нашим договоренностям по контракту», — заявил позднее Дуров.
Бразильский запрет.
В марте 2022 года судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции. «Игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом, со стороны Telegram — компании, которая работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, — абсолютно несовместимы с действующим конституционным порядком», — приводила слова судьи газета Folha de S.Paulo. Павел Дуров принес извинения бразильскому Верховному суду «за небрежность» и попросил об отсрочке по делу.
Французское дело.
В августе 2024 года Павел Дуров был задержан во Франции. Как сообщал телеканал TF1, правоохранительные органы сочли его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможности пересылать в мессенджере криптовалюту. Николай Дуров, брат Павла, также был объявлен в розыск во Франции. В конце месяца сооснователя Telegram отпустили под судебный контроль. Его допросили по существу дела в декабре. В марте 2025 года он заявил, что вернулся в Дубай.
Позднее в своем канале он опубликовал сообщение, в котором заявил, что отказался заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в ответ на просьбу властей «одной западноевропейской страны» сделать это. Министерство иностранных дел Франции выступило с опровержением информации о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии, с аналогичным заявлением выступило и Главное управление внешней безопасности (DGSE) страны. «Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их основное внимание всегда было сосредоточено на геополитике: Румыния, Молдова, Украина», — заявлял позднее Дуров.
Сергей Степанов.