Дело против Дурова. Какие судебные процессы связаны с именем сооснователя Telegram?

Позднее в своем канале он опубликовал сообщение, в котором заявил, что отказался заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в ответ на просьбу властей «одной западноевропейской страны» сделать это. Министерство иностранных дел Франции выступило с опровержением информации о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии, с аналогичным заявлением выступило и Главное управление внешней безопасности (DGSE) страны. «Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их основное внимание всегда было сосредоточено на геополитике: Румыния, Молдова, Украина», — заявлял позднее Дуров.