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Один человек погиб, 14 мирных жителей ранены в ДНР из-за ударов беспилотников

В Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель и еще 14 человек пострадали. Об этом в среду, 29 июля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель и еще 14 человек пострадали. Об этом в среду, 29 июля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в поселке Луганское при атаке на автомобиль погиб мужчина.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

На автодороге Луганск — Светлодарск при обстреле рейсового автобуса ранения различной степени тяжести получили девять человек. В Светлодарске при атаке на автомобиль пострадали мужчина и женщина, в Горловке ранен мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина пострадал в Волновахском муниципальном округе.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в нескольких городских округах и муниципальных округах.

Ранее, 27 июля, один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки на Белгородскую область. Украинский дрон ударил по коммерческому объекту.