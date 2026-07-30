Один человек погиб, 14 мирных жителей ранены в ДНР из-за ударов беспилотников

На автодороге Луганск — Светлодарск при обстреле рейсового автобуса ранения различной степени тяжести получили девять человек. В Светлодарске при атаке на автомобиль пострадали мужчина и женщина, в Горловке ранен мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина пострадал в Волновахском муниципальном округе.